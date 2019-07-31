В СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год

После того, как Данилюк рассказал о реформе СБУ,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка состоялось совещание о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины и предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - сказано в нем.

Данилюк отметил, что общество и Президент ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата Данилюка со дня назначения секретарем СНБО по июль составила 95,4 тыс. гривен. Также Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР.

Тем временем у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.

Ранее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.