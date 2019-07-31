подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
ONLINE
31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 10:20 71
Силовые структуры 2019-07-31T10:26:40+03:00
Українські Новини
В СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год

В СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год

Армия. Фото: пресс-служба Миноброны
Армия. Фото: пресс-служба Миноброны

После того, как Данилюк рассказал о реформе СБУ, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обсудил вопрос финансирования органов безопасности и обороны в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка состоялось совещание о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины и предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - сказано в нем.

Данилюк отметил, что общество и Президент ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата Данилюка со дня назначения секретарем СНБО по июль составила 95,4 тыс. гривен. Также Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР.

Тем временем у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.

Ранее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.

Больше новостей о: Безопасность СНБО Оборона Финансирование армии Александр Данилюк

Архив
Новости
"Нефтегаз" предоставил суду в Гааге оценку убытков от захвата Россией $5,2 млрд активов в Крыму 11:00
НАПК распределило финансирование партий: больше всего получат "Народный фронт" и "Евросолидарность" 10:48
Коломойский давлением пытается добиться льготных тарифов на электроэнергию, - СМИ 10:48
Доллар обвалился ниже отметки 25 UAH/USD 10:44
МХП отказывается от производства фуа-гра 10:39
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Данильченко переназначен прокурором Харьковской области 15:45
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе 06:00 Карта
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok