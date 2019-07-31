В СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год

После того, как Данилюк рассказал о реформе СБУ, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обсудил вопрос финансирования органов безопасности и обороны в 2020 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.\r\n"Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка состоялось совещание о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины и предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - сказано в нем.\r\nДанилюк отметил, что общество и Президент ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, заработная плата Данилюка со дня назначения секретарем СНБО по июль составила 95,4 тыс. гривен. Также Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР.\r\nТем временем у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.\r\nРанее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.