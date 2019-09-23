Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС

Государственная служба по чревычайным ситуациям Украины (ГосЧС) предупреждает о сильных заморозках первого и второго уровней опасности 23 сентября и ночью 24 сентября в то время, как Укргидрометцентр прогнозирует до -4 градусов во вторник.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (І уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в ночь на 24 сентября ожидаются уже заморозки в воздухе 0-2 градусов, которые относятся к сильным заморозкам II-го уровня опасности.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, на равноденствие в Украину вернулись холода с обманчивым солнцем. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. Кроме того, рабочая неделя в Украине началась с дождей и порывов ветра, местами похолодало до +1.

Ранее спасатели уже предупреждали украинцев о резком ухудшении погоды и заморозках. По прогнозам синоптиков, октябрь в 2019 году будет контрастным - ожидаются как теплые дни, так и холодные.