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23 сентября 2019, понедельник, 17:59 94
Жизнь 2019-09-23T18:04:03+03:00
Українські Новини
Сериал "Чернобыль" забрал три статуэтки "Эмми"

Сериал "Чернобыль" забрал три статуэтки "Эмми"

Сериал
Сериал "Чернобыль". Скриншот: YouTube

Одним из триумфаторов премии "Эмми", которую вручали 22 сентября в Лос-Анджелесе, стал сериал производства американского канала НВО "Чернобыль". Об этом сообщается на официальном сайте телевизионной премии.

Пятисерийный фильм о ядерной катастрофе в Советском Союзе в 1986 году был признан лучшим в трех номинациях "Лучший минисериал", "Лучшая режиссура мини-сериала" (Йохан Ренк) и "Лучший сценарий мини-сериала" (Крейг Мазин).

Во время вручения награды, Йохан Ренк подшутил на Феби Уоллер-Бридж, которая рассказывала о "семье" своего комедийно-драматического шоу "Флибег" ("Дрянь"). "Ты не единственная, кто имеет семью, у меня семья Чернобыля, и она лучше твоей", - сказал он.

Как сообщали Українські новини, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов". В Украине премьера сериала "Чернобыль" состоялась 18 июня. После выхода сериала в Зоне отчуждения ЧАЭС начался туристический бум, вследствие которого был побит очередной рекорд посещаемости Чернобыльской зоны.

Больше новостей о: Эмми Кинопремия Чернобыльская катастрофа Фильм "Чернобыль"

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