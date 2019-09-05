Чернобыльская зона бъет очередной рекорд посещаемости

Количество желающих посетить Чернобыльскую зону последнее время стремительно растет, что привело к рекорду посещаемости этого места. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Зона ЧАЭС все больше пользуется популярностью как среди украинских, так и среди иностранных туристов, чему посодействовал ряд факторов. Среди них стоит выделить как популяризацию Зоны за рубежом, в частности в сериале "Чернобыль" от HBO, так и формирование украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощение процедуры попадания на ее территорию. Также увеличению потока посетителей посодействовало увеличение внимание к Чернобылю как туристическому объекту. Это привело к тому, что был установлен новый рекорд посещаемости Чернобыльской зоны - за 8 месяцев 2019 года там побывал уже 74671 человек.

Количество туристов начало стремительно расти весной и с приходом лета. Например, только в августе Зону отчуждения посетили 14 416 людей. Среди них по словам помощника директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилла Гарника, больше всего украинцев - 2597, британцев - 1783 и поляков - 1397 туристов.

"Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности", - отметил Гарник.

Как сообщали Українські новини, ранее в Чернобыльской зоне зафиксировали необычное насекомое.

Также в зоне отчуждения ЧАЭС появились водные маршруты.