Церемония "Эмми-2019": кто забрал больше всего статуэток

В Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", на которой "Игра Престолов", ранее получившая рекордное количество номинаций, в очередной раз стала лучшим драматическим сериалом года.

Как сообщается на официальном сайте, несмотря на сумасшедшую популярность "Игры престолов", главным триумфатором вечера стал комедийный сериал "Дрянь", завоевавший сразу четыре статуэтки. Создателям "Игры престолов" досталась победа лишь в двух категориях, а авторы нашумевшего мини-сериала "Чернобыль" получили три премии "Эмми".

В частности, "Эмми" также досталась Питеру Динклейджу за роль Тириона Ланнистера в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале". С учетом побед в технических категориях, финальный сезон "Игры престолов" заработал в общей сумме 12 статуэток.

Церемония награждения Эмми 2019.

Питер Динклейдж

Премии за лучшие роли в драматических сериалах получили актер Билли Портер ("Поза") и актриса Джоди Комер ("Убивая Еву").

Билли Портер

Джоди Комер

В номинации "Лучший мини-сериал" победил "Чернобыль" (HBO). Также этот сериал получил премии в номинациях: лучшая режиссура мини-сериала (Йохан Ренк) и лучший сценарий мини-сериала (Крейг Мазин).

Йохан Ренк

Создатели сериала "Чернобыль"

Лучшим комедийным сериалом и триумфатором вечера стал проект "Дрянь". Сериал также получил награды в категориях "Лучший сценарий комедийного сериала", "Лучшая режиссура комедийного сериала", "Лучшая актриса комедийного сериала".

Команда сериала "Дрянь".

Статуэтки за лучшие главные роли в комедийных сериалах удостоены Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь") и Билл Хейдер ("Барри").

Фиби Уоллер-Бридж

Билл Хейдер

Лучшим фильмом снятым для телевидения признан "Черное зеркало: Брандашмыг".

Церемония награждения Эмми 2019. Фото: Emmy

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году на "Эмми" 2018 года "Игра престолов" получила статуэтки за лучший драматический сериал. Ранее Кевина Спейси лишили премии "Эмми" из-за обвинений в домогательствах, а на красной дорожке премии актриса сделала сальто.