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06 июня 2019, четверг, 10:52 399
Жизнь 2019-06-06T11:03:34+03:00
Українські Новини
Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения

Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения

Постер сериала
Постер сериала "Чернобыль". Фото: Википедия

Из-за небывалой популярности сериала "Чернобыль" от HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения ЧАЭС вырос на 30-40%. Об этом сообщает Reuters.

В частности, представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу. Туры на английском языке в среднем стоят около $100 на одного человека, ежегодно зону посещает более 70,000 туристов, большинство из которых иностранцы.

Напомним, что самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета.

Видео появилось на волне стремительно возросшего интереса к зоне отчуждения после выхода сериала "Чернобыль", который стал самым рейтинговым.

3 июня телеканал НВО показал заключительную 5-ю серию сериала об аварии на Чернобыльской АЭС "Чернобыль". Всего сериал содержит пять эпизодов, главные роли в котором исполняют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон.

Больше новостей о: Чернобыль Туристы ЧАЭС Припять Зона отчуждения Чернобыльская зона отчуждения НВО

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