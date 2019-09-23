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23 вересня 2019, понеділок, 18:02 34
Життя 2019-09-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Серіал "Чорнобиль" забрав три статуетки "Еммі"

Серіал "Чорнобиль" забрав три статуетки "Еммі"

Серіал
Серіал "Чорнобиль". Скріншот: YouTube

Одним із тріумфаторів премії "Еммі", яку вручали 22 вересня в Лос-Анджелесі, став серіал "Чорнобиль" виробництва американського каналу НВО. Про це повідомляється на офіційному сайті телевізійної премії.

П'ятисерійний фільм про ядерну катастрофу в Радянському Союзі в 1986 році був визнаний найкращим у трьох номінаціях "Кращий мінісеріал", "Краща режисура міні-серіалу" (Йохан Ренк) і "Кращий сценарій міні-серіалу" (Крейг Мазін).

Під час вручення нагороди, Йохан Ренк пожартував над Фебі Уоллер-Бридж, яка розповідала про "сім'ю" свого комедійно-драматичного шоу "Флібег" ("Погань"). "Ти не єдина, хто має сім'ю, у мене сім'я Чорнобиля, і вона краща твоєї", - сказав він.

Як повідомляли Українські новини, серіал "Чорнобиль" став найбільш рейтинговим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів". В Україні прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася 18 червня. Після виходу серіалу в Зоні відчуження ЧАЕС почався туристичний бум внаслідок якого був побитий черговий рекорд відвідуваності Чорнобильської зони.

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