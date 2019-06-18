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18 июня 2019, вторник, 14:47 50
Афиша 2019-06-18T19:30:06+03:00
Українські Новини
Сегодня знаменитый "Чернобыль" покажут в Украине: где смотреть

Сегодня знаменитый "Чернобыль" покажут в Украине: где смотреть

Чернобыль. Фото: pixabay
Чернобыль. Фото: pixabay

Сериал "Чернобыль" от HBO, который стал самым рейтинговым телевизионным сериалом в рейтинге IMDb, покажут сегодня, 18 июня в 20:45, на телеканале "1+1".  

Мини-сериал на 5 серий рассказывает историю о техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, как и почему произошла авария,  показывает людей, которые жертвовали собой для того, чтобы предотвратить страшную катастрофу. Работа над фильмом длилась 2 года, а творцы ставили перед собой цель показать именно героических людей, которые спасали Европу от трагедии.


Создателем и сценаристом "Чернобыля" выступил Крэйг Мазин, а режиссером - Йохан Ренк. Роли исполнили Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней"), Стеллан Скарсгорд ("Невыносимая легкость бытия"), Эмили Уотсон ("Анна Каренина"), Пол Риттер ("Квант милосердия") и другие. 

18 июня выйдут 1-2 серии, 19 июня - 3-4 серии, и 20 июня выйдет заключительная 5 серия.

Напомним, сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения. Также Українські Новини рассказали о 7 других фильмах о трагедии в Чернобыле, которые достойны внимания.

В России сериал "Чернобыль" планируют запретить.

Больше новостей о: Чернобыльская АЭС Чернобыль Сериал ЧАЭС Премьера Зона отчуждения HBO

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