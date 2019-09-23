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23 сентября 2019, понедельник, 16:20 41
Судебная власть 2019-09-23T16:22:34+03:00
Українські Новини
Браслет не снимут, за границу не пустят: экс-главе полиции Одессы Головину продлили меру пресечения

Браслет не снимут, за границу не пустят: экс-главе полиции Одессы Головину продлили меру пресечения

Дмитрий Головин. Фото: полиция Одессы
Дмитрий Головин. Фото: полиция Одессы

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета после того, как на него завели еще одно дело.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мера пресечения была продлена 23 сентября. Также Головин обязан носить электронный браслет.

Суд также продлил ему запрет выезжать за границу. Головин подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, у фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом. Также Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Головина.

Ранее подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен. Кроме того, подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину.

Больше новостей о: мера пресечения Дмитрий Головин Нацполиция Одесской области

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