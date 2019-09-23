Браслет не снимут, за границу не пустят: экс-главе полиции Одессы Головину продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета после того, как на него завели еще одно дело.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\nМера пресечения была продлена 23 сентября. Также Головин обязан носить электронный браслет.\r\nСуд также продлил ему запрет выезжать за границу. Головин подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, у фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом. Также Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Головина.\r\nРанее подозреваемого по делу Головина бизнесмена арестовали с залогом в 2,5 млн гривен. Кроме того, подозреваемый в коррупции экс-начальник полиции не задекларировал 2 квартиры и машину.