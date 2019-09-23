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23 вересня 2019, понеділок, 11:20 9
Фінанси 2019-09-23T12:45:01+03:00
Українські Новини
Рубль подешевшав у київських обмінниках на початку тижня

Рубль подешевшав у київських обмінниках на початку тижня

У понеділок, 23 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 20 вересня, подешевшав на 1 копійку і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 2 копійки до 3,91 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 23 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,91
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок.

А долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Також перед вихідними євро і долар впали в обмінниках і продовжили обвал у понеділок.

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