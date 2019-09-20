Перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 сентября на 6,83 коп. до 24,7563 UAH/USD, курс покупки – понизился на 10,98 коп. до 24,4250 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,69 коп. до 26,8697 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,60 коп. до 27,3940 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,4250 24,7563 26,8697 27,3940 3,42 3,93 Максимальный 24,5200 25,0000 27,0800 27,7000 3,74 5,00 Минимальный 24,0000 24,5900 26,0000 27,2000 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Перед выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября.