Перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 сентября на 6,83 коп. до 24,7563 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 10,98 коп. до 24,4250 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 10,69 коп. до 26,8697 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,60 коп. до 27,3940 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,4250\r\n24,7563\r\n26,8697\r\n27,3940\r\n3,42\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,5200\r\n25,0000\r\n27,0800\r\n27,7000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,5900\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,30\r\n3,76\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\nТем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.\r\nПеред выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября.