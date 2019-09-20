Перед выходными рубль обвалился в киевских обменниках

В пятницу, 20 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 сентября, подешевел на 3 копейку и составляет 3,42 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 3 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 3,93 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Перед выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября.