Перед выходными рубль обвалился в киевских обменниках

В пятницу, 20 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 сентября, подешевел на 3 копейку и составляет 3,42 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля вырос на 3 копейки до 3,93 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 20 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,42\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\nТем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.\r\nПеред выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября.