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21 сентября 2019, суббота, 20:46 1196
Внешняя политика 2019-09-21T20:56:03+03:00
Українські Новини
Петербуржцы требовали прекратить военные действия против Украины: их задержали

Петербуржцы требовали прекратить военные действия против Украины: их задержали

Акция в поддержку Украины в Петербурге. Фото: Павел Мерзликин/
Акция в поддержку Украины в Петербурге. Фото: Павел Мерзликин/"Медуза"

После акций протеста, прокатившихся по России, в Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины, сообщает "Медуза".

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства. Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат Give peace a chance.

Всего в акции, по подсчетам издания, приняли участие около 30 человек.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.

Как сообщали Українські Новини, Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина. Также на митингах в Москве массово задерживали людей, желающих честных выборов.

Тем временем Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек - нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.

Кроме того, в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.

Больше новостей о: Россия-Украина Акция протеста война на Донбассе военные действия Митинги в России Новости России

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