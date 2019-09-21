Петербуржцы требовали прекратить военные действия против Украины: их задержали

После акций протеста, прокатившихся по России, в Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины, сообщает "Медуза".\r\nУчастники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства. Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат Give peace a chance.\r\nВсего в акции, по подсчетам издания, приняли участие около 30 человек.\r\nМарш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВот это я понимаю марш мира pic.twitter.com\/4Q1UELJY5I\r\n— Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина. Также на митингах в Москве массово задерживали людей, желающих честных выборов.\r\nТем временем Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек - нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.