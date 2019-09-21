Петербуржцы требовали прекратить военные действия против Украины: их задержали

Акция в поддержку Украины в Петербурге. Фото: Павел Мерзликин/"Медуза"

Акция в поддержку Украины в Петербурге. Фото: Павел Мерзликин/"Медуза"

После акций протеста, прокатившихся по России, в Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины, сообщает "Медуза".

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства. Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат Give peace a chance.

Всего в акции, по подсчетам издания, приняли участие около 30 человек.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.

Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I — Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019

Как сообщали Українські Новини, Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина. Также на митингах в Москве массово задерживали людей, желающих честных выборов.

Тем временем Евросоюз осудил массовые задержания людей на митингах в Москве. Ранее на митинге в Москве задержали больше тысячи человек - нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих.

Кроме того, в России закупили авто с лазерами для разгона митингов.