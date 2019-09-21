"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске

На прошедшем 20 сентября в Минске концерт группы " Океан Ельзи", ради которого ее фронтмен народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук прогулял вечернее заседании Верховной Рады, были представлены несколько свежих треков группа.

Как пишет TUT.BY, некоторые фанаты восприняли новые песни довольно холодно. "Фу, г**но", — кричали мужские голоса из секторов напротив сцены. - Славик, выходи! Москва здесь! - раздавалось из толпы, пишет kp.by. Фанаты с танцпола оборачивались и недоуменно смотрели на них. Но недолго: вскоре их внимание захватила более знакомая музыка.

СМИ сообщают, что пел Вакарчук на разрыв, как будто очень сильно соскучился по сцене.

На песне "Не питай" Святослав Вакарчук позволил фанатам попрактиковать свой украинский. С акцентом и почти без ошибок зал зашелся в "Просто мені / Так хочеться / Бути там де і ти / Так хочеться / Жити в тебе в полоні / І бачити / Як тікають від мене сни / В твої долоні". "Браво, Минск!" — сказал Вакарчук.

Во время концерта Святослав Вакарчук мало общался с публикой. После окончания каждой песни он коротко, но горячо благодарил своих слушателей.

Одну из песен "Океан Ельзи" посвятил солдатам, которые каждый день воюют за Украину. "За последние пять лет — вы хорошо это знаете — по нашей земле прошла война. Не мы начинали эту войну. Но мы вынуждены вести ее — за нашу родную землю. Эта война каждый день забирает жизни солдат, наших героев, которые защищают страну, которые делают так, чтобы рано или поздно мир пришел в наши дома". Концерт продлился более двух часов.

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук опоздал на свой концерт в Минске.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента , однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии. Сам Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы".