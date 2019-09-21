Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону

После того, как в Украине запустили пенсионный фонд в смартфоне, с помощью которого можно оформить "Е-пенсию", Верховная рада Украины рассмотрит с предложениями президента законопроект № 1086 (в новом созыве ВР регистрационный № 0972) "О внесении изменений в закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ (об усовершенствовании пенсионного обеспечения". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, пишут "Факты".

Автор законопроекта, народный депутат 8 созыва ВР из фракции Радикальной партии Юрий Шухевич отмечал, что данный закон предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

В январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Но в феврале 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Впоследствии Рада 8 созыва так и не рассмотрела предложения главы государства к этому закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламенту нового созыва.

Но уже в начале сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в законопроект, после чего он был направлен на рассмотрение в комитет. Если депутаты примут этот проект закона, а затем его подпишет глава государства, то женщины смогут выходить на пенсию на пять лет раньше.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам. Также министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.

Тем временем за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья. В то же время, показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.