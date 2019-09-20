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20 сентября 2019, пятница, 11:55 150
Силовые структуры 2019-09-20T12:00:45+03:00
Українські Новини
Евдокимов стал главой Службы внешней разведки

Евдокимов стал главой Службы внешней разведки

Валерий Евдокимов. Фото: zib
Валерий Евдокимов. Фото: zib

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова на должность председателя ведомства.

Об этом говорится в указе №710 от 20 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - сказано в нем.

Указом №709 от 20 сентября Президент уволил Евдокимова с должности зампредседателя Службы внешней разведки.

Евдокимов ранее также работал начальником управления Администрации Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский назначил Евдокимова на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.

В июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем -  начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

Новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

С июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

В 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". 

Позже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.

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