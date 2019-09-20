Евдокимов стал главой Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова на должность председателя ведомства.\r\nОб этом говорится в указе №710 от 20 сентября, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - сказано в нем.\r\nУказом №709 от 20 сентября Президент уволил Евдокимова с должности зампредседателя Службы внешней разведки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕвдокимов ранее также работал начальником управления Администрации Государственной пограничной службы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский назначил Евдокимова на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.\r\nВ июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.\r\nНовому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nС июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.\r\nВ 2014 году Бухарев среди своих наград указал почетную награду Службы безопасности Украины медаль Федеральной службы безопасности России "За боевое содружество". \r\nПозже Рада отказалась предоставить официальную биографию нардепа, главы СВР Бухарева.