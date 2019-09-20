Евдокимов стал главой Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова на должность председателя ведомства.

Об этом говорится в указе №710 от 20 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - сказано в нем.

Указом №709 от 20 сентября Президент уволил Евдокимова с должности зампредседателя Службы внешней разведки.

Евдокимов ранее также работал начальником управления Администрации Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля Зеленский назначил Евдокимова на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.

В июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

Новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

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