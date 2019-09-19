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19 сентября 2019, четверг, 14:59 70 Карта
Общество 2019-09-19T15:00:04+03:00
Українські Новини
Ночью в Украине будут заморозки: ГосЧС объявила высший уровень опасности

Ночью в Украине будут заморозки: ГосЧС объявила высший уровень опасности

Заморозки. Фото: nsn.fm
Заморозки. Фото: nsn.fm

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в ночь на 21 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября во Карпатах заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 19-го сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, однако они будут слабее, чем в редыдущий день, с температурой воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.

В пятницу и субботу погода сохранится такая же, а уже с воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей значительно потепленет и установится хорошая погода.

Прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

Также мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.

Больше новостей о: Укргидрометцентр Заморозки Прогноз погоды предупреждение ГосЧС Украины

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