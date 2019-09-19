Ночью в Украине будут заморозки: ГосЧС объявила высший уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в ночь на 21 сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.\r\n"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября во Карпатах заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19-го сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, однако они будут слабее, чем в редыдущий день, с температурой воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.\r\nВ пятницу и субботу погода сохранится такая же, а уже с воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей значительно потепленет и установится хорошая погода.\r\nПрогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.\r\nТем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.\r\nТакже мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.