Рубль обвалился в киевских обменниках

В четверг, 19 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 18 сентября, подешевел на 1 копейку и составляет 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 4 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 19 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,90 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

Тем временем, эксперты рассказали, какой курс "светит" украинцам. А евро и доллар обвалились в обменниках 19 сентября.