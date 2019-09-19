Рубль обвалился в киевских обменниках

В четверг, 19 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 18 сентября, подешевел на 1 копейку и составляет 3,45 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля упал на 4 копейки до 3,90 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 19 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,45\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,65 UAH\/USD.\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD.\r\nТем временем, эксперты рассказали, какой курс "светит" украинцам. А евро и доллар обвалились в обменниках 19 сентября.