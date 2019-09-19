Три центральные станции метро Киева могут закрыть в четверг

После того, как в Киеве мужчина перекрыл мост Метро и начал угрожать людям, в четверг, 19 сентбря, киевский метрополитен может ограничить или даже закрыть вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из-за футбольного матча.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Facebook.

"Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения возможны в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мальме" (Швеция).

Как сообщали Українські Новини, на всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт. Также на станции метро "Святошин" в Киеве возникли давка и огромная очередь.

Кроме того, в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты".

Также за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.