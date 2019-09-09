За 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" за январь-август получило более 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"За восемь месяцев 2019 года от предоставления площадей в аренду подземка получила более 20 млн гривен. Половина суммы, соответственно, была перечислена в бюджет города", - сказано в нем.



Сейчас у метрополитена 191 действующий договор о передаче имущества территориальной общины Киева в аренду.



Речь идет о торговых местах, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности, в том числе банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы и тому подобное.



Как сообщали Українськi Новини, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить ‎50 млн евро на новые вагоны метро в Киевском метрополитене.



В апреле 2017 года "Киевский метрополитен" проиграл суд "Укррослизингу" на 1,9 млрд гривен.

В марте 2019 Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.