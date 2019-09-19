Три центральні станції метро Києва можуть закрити у четвер

Після того, як у Києві чоловік перекрив міст Метро і почав погрожувати людям, у четвер, 19 вересня, київський метрополітен може обмежити або навіть закрити вхід на станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" через футбольний матч.

Про це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Можливо обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зміни можливі у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Мальме" (Швеція).

Як повідомляли Українські Новини, на всіх ескалаторах двох центральних станцій метро Києва почнеться масштабний ремонт. Також на станції метро "Святошин" у Києві виникли тиснява і величезна черга.

Крім того, в Києві на десяти станціях метро припинили продавати і поповнювати "зелені карти".

Також за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.