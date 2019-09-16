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16 сентября 2019, понедельник, 17:31 13
Транспорт 2019-09-16T17:33:18+03:00
Українські Новини
На всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт

На всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт

В метрополитене Киева вскоре начнутся ремонтные работы эскалаторов на станции метро "Золотые ворота", и на "Майдане Незалежности". Об этом говорится в сообщении метрополитена, передают Українські Новини. 

Согласно сообщению, с ноября начнутся ремонтные работы 6 эскалаторов на станции метро "Золотые ворота", а с февраля 2020 года - на "Майдане Незалежности" (все 4 эскалаторы поочередно).

На данный момент ремонт всех трех эскалаторов  на станции "Площадь Льва Толстого" завершатся в конце октября этого года. На станции метро "Арсенальная" ремонт всех 6 эскалаторов продлится до февраля 2020 года.

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Полноценные плановые капитальные ремонты обычно проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

Киевский метрополитен призывает всех пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах избежание травм и сбоев в работе.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве произошел капитальный ремонт станции метро "Святошин".

Больше новостей о: Киевский метрополитен станции метро Ремонт эскалаторов

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