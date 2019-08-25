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25 августа 2019, воскресенье, 18:54 39 Список
Транспорт 2019-08-25T19:13:46+03:00
Українські Новини
В Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты"

В Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты"

Проездной. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro
Проездной. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

Вслед за жетонами, которые будут постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года, столичная подземка принялась за проездные. Так, с 25 августа на 10 станциях киевского метрополитена значительная часть станций прекратит продажу карточек метро. 

Это решение, согласно сообщению на официальном сайте КГГА, связано с тем, что весь городской транспорт столицы переходит на систему с единым электронным билетом. 

Всего таких станций будет десять — вдобавок к станции метро "Теремки" добавятся новые станции. На некоторых станциях продажа "зеленых карта" прекратится только частично. Рассчитываться за проезд ранее оплаченными поездками все еще можно.

Жители Киева смогут пользоваться всеми возможными способами оплаты за проезд в метрополитене: жетонами, картами метро, смартфонами и Kyiv Smart Card. 

Купить или пополнить карточку метро будет нельзя на следующих станциях:

  • "Крещатик" (центральный выход);
  • "Театральная";
  • "Майдан Независимости";
  • "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
  • "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
  • "Арсенальная";
  • "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
  • "Сырец";
  • "Почайна" (выход к улице Степана Бандеры);
  • "Площадь Льва Толстого".

Как сообщали Українські Новини, станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Тем временем возле метро "Вокзальная" регулярно образовываются огромные очереди за жетонами.  На станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.

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