На станции метро "Святошин" в Киеве возникли давка и огромная очередь

Утром 18 сентября на станции киевского метрополитена "Святошин" возникла пробка из пассажиров. Об этом сообщает "Сегодня".\r\nОчередь из людей вытянулась от входа на станцию в подземный переход. А в кассовом зале образовалась давка.\r\nФото: segodnya.ua\r\nНа станции начали объявлять, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен: открыты только две двери. Сотрудники подземки порекомендовали пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", хотя до них нужно пройти немалое расстояние.\r\nПассажиры связали давку с ремонтом на станции "Святошин", из-за которого работает только один вход со стороны заводов "Антонов" и "АТЕК". Второй вход с марта 2019 года закрыт на ремонт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений и в нем собираются строить туалеты.\r\nКроме того, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.