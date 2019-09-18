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18 сентября 2019, среда, 16:53 127
Транспорт 2019-09-18T17:45:02+03:00
Українські Новини
На станции метро "Святошин" в Киеве возникли давка и огромная очередь

На станции метро "Святошин" в Киеве возникли давка и огромная очередь

Давка в метро. Фото: segodnya.ua
Давка в метро. Фото: segodnya.ua

Утром 18 сентября на станции киевского метрополитена "Святошин" возникла пробка из пассажиров. Об этом сообщает "Сегодня".

Очередь из людей вытянулась от входа на станцию в подземный переход. А в кассовом зале образовалась давка.

Фото: segodnya.uaФото: segodnya.ua

На станции начали объявлять, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен: открыты только две двери. Сотрудники подземки порекомендовали пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", хотя до них нужно пройти немалое расстояние.

Пассажиры связали давку с ремонтом на станции "Святошин", из-за которого работает только один вход со стороны заводов "Антонов" и "АТЕК". Второй вход с марта 2019 года закрыт на ремонт.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений и в нем собираются строить туалеты.

Кроме того, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.

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