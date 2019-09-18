Купівля рубля злетіла у київських обмінниках

У середу, 17 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 17 вересня, подорожчав на 7 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля залишився без змін 3,94 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 18 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,46\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.\r\nТим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.\r\nТим часом гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня.