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18 вересня 2019, середа, 10:45 40
Фінанси 2019-09-18T13:00:07+03:00
Українські Новини
Купівля рубля злетіла у київських обмінниках

Купівля рубля злетіла у київських обмінниках

У середу, 17 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 17 вересня, подорожчав на 7 копійок і становить 3,46 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля залишився без змін 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 18 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,46 3,91
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Раніше Українські Новини писали, чого чекати від курсу валют в найближчому майбутньому. Крім того, економіст дав прогноз курсу валют на всю осінь. Також з'явився прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом Національний банк України зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.

Тим часом гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня.

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