Освобожденный Карпюк, что поехал в Россию устраивать встречу Путина и Яроша

Освобожденный политзаключенный, бывший заместитель главы политической партии "Правый сектор" Николай Карпюк называет организацию встречи Президента России Владимира Путина и экс-главы ПС, бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша причиной своего выезда в Россию в марте 2014 года.

Об этом Карпюк сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию", - заявил он.

Националист отметил, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора".

Встреча планировалась в резиденции Президента РФ в Ново-Огарево.

"Купились мы на то, что это должна была быть предварительная встреча", - отметил Карпюк.

По его словам, руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам.

"Ярош об этом (поездке в РФ) знал", - подчеркнул он.

При этом Карпюк заявляет, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

При въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны.

Он отметил, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд.

Политзаключенный рассказал, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана лидер "Правого сектора" провел много встреч с послами.

В частности, по словам Карпюка, Ярош провел встречу с послом Израиля, которую организовал депутат Рады Вадим Рабинович.

"Рабинович помогал "Правому сектору" в процессе Майдана", - сказал он.

Он отметил, что благодарен Рабиновичу за эту помощь.

Как сообщали Українські новини, в рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Стали известны списки.

Ранее источники в Кремле сообщали, что силовики РФ против включения в списки на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха.

Также, в ОПЗЖ опубликовали видео встречи Рабиновича и Медведчука с Карпюком.