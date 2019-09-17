Освобожденный Карпюк, что поехал в Россию устраивать встречу Путина и Яроша

Освобожденный политзаключенный, бывший заместитель главы политической партии "Правый сектор" Николай Карпюк называет организацию встречи Президента России Владимира Путина и экс-главы ПС, бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша причиной своего выезда в Россию в марте 2014 года.\r\nОб этом Карпюк сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию", - заявил он.\r\nНационалист отметил, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора".\r\nВстреча планировалась в резиденции Президента РФ в Ново-Огарево.\r\n"Купились мы на то, что это должна была быть предварительная встреча", - отметил Карпюк.\r\nПо его словам, руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам.\r\n"Ярош об этом (поездке в РФ) знал", - подчеркнул он.\r\nПри этом Карпюк заявляет, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.\r\nПри въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны.\r\nОн отметил, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд.\r\nПолитзаключенный рассказал, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана лидер "Правого сектора" провел много встреч с послами.\r\nВ частности, по словам Карпюка, Ярош провел встречу с послом Израиля, которую организовал депутат Рады Вадим Рабинович.\r\n"Рабинович помогал "Правому сектору" в процессе Майдана", - сказал он.\r\nОн отметил, что благодарен Рабиновичу за эту помощь.\r\nКак сообщали Українські новини, в рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Стали известны списки. \r\nРанее источники в Кремле сообщали, что силовики РФ против включения в списки на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха.\r\nТакже, в ОПЗЖ опубликовали видео встречи Рабиновича и Медведчука с Карпюком.