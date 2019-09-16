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16 сентября 2019, понедельник, 15:43 147
Внешняя политика 2019-09-16T15:48:20+03:00
Українські Новини
Вставляли электрошокер и сажали на шпагат: Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме

Вставляли электрошокер и сажали на шпагат: Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме

Владимир Балух. Фото: Александра Сурган/Facebook
Владимир Балух. Фото: Александра Сурган/Facebook

Освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух, который намерен подать иск в ЕСПЧ против России, заявляет об отказе писать прошение о помиловании и о применении к нему пыток в колонии в России.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Балух рассказал, что в августе его перевели из колонии в Торжке (Тверская область, Россия) в СИЗО в Москве.

В следственном изоляторе представитель российских силовых органов потребовал от Балуха написать заявление о помиловании на имя Президента РФ Владимира Путина или в противном случае угрожал немедленно вернуть его в колонию.

"Я отказался от его предложения", - заявил политзаключенный.

Балух также рассказал, что в колонии в Торжке к нему применяли пытки, в частности, избивали, сажали на шпагат, надевали на голову мокрую наволочку и засовывали электрошокер в анальное отверстие.

Балух также подчеркнул, что ФСБ его не пыталась вербовать в заключении.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков. Ранее освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

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