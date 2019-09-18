підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 08:39 17
Зовнішня політика 2019-09-18T09:00:05+03:00
Українські Новини
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат

У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

Усім 35 українцям, яких звільнили з російського полону, Росія заборонила в'їзд на свою територію, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе.

Дінзе назвав цю заборону "довічною". Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дінзе.

Як повідомляли Українські Новини, Балух розповів про жорстокі катування в російській в'язниці. Також звільненого журналіста Сущенка намагалася завербувати ФСБ Росії.

Тим часом Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна, а звільнений Карпюк сказав, що поїхав до Росії влаштовувати зустріч Путіна і Яроша.

Більше новин про: Заборона в'їзду Звільнення українських військовополенених українські моряки Політв'язні звільнення політв'язня Дмитро Дінзе

Архів
Новини
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 07:15
Депутати хочуть скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 06:50
Гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня 06:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію 19:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok