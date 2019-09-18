У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат

Усім 35 українцям, яких звільнили з російського полону, Росія заборонила в'їзд на свою територію, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе.\r\nДінзе назвав цю заборону "довічною". Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.\r\n"Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.\r\nЗа словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".\r\n"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дінзе.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Балух розповів про жорстокі катування в російській в'язниці. Також звільненого журналіста Сущенка намагалася завербувати ФСБ Росії.\r\nТим часом Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна, а звільнений Карпюк сказав, що поїхав до Росії влаштовувати зустріч Путіна і Яроша.