У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат

Усім 35 українцям, яких звільнили з російського полону, Росія заборонила в'їзд на свою територію, повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе.

Дінзе назвав цю заборону "довічною". Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дінзе.

Як повідомляли Українські Новини, Балух розповів про жорстокі катування в російській в'язниці. Також звільненого журналіста Сущенка намагалася завербувати ФСБ Росії.

Тим часом Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна, а звільнений Карпюк сказав, що поїхав до Росії влаштовувати зустріч Путіна і Яроша.