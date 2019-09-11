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11 сентября 2019, среда, 13:46 119
Общество 2019-09-11T15:15:02+03:00
Українські Новини
Освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России

Освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.com
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.com

Освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена пленными журналист информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко заявляет о попытках Федеральной службы безопасности России заставить его сотрудничать со следствием.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Такие попытки были во время моего задержания в тот вечер. ФСБ предложило сотрудничество со следствием",- сказал он.

По его словам, российский адвокат сообщил ему об угрозе тюремного заключения на срок до 20 лет и таким образом оказывал психологическое давление.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден и Сущенко.

4 июня 2018 года Московский городской суд (Россия) приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

30 сентября 2016 года Сущенко был задержан Федеральной службой безопасности России в Москве.

Ранее некоторые из освобожденных поделились, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем, а в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Больше новостей о: Вербование Роман Сущенко украинский политзаключенный Освобождение политзаключенных

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