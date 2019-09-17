Камери відеоспостереження показали, що палій будинку Гонтарєвої потрапив до неї на ділянку через паркан

Правоохоронці розповіли подробиці підпалу будинку сім'ї екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої у селищі Гореничі. Як повідомили в управлінні Національної поліції Київської області, його охоронець почув вночі сторонній шум, а коли вийшов у двір, побачив, що горить дах.

Під час перегляду відео з камер спостереження було встановлено, що зловмисник, який влаштував пожежу, щоб проникнути на територію домоволодіння, переліз через паркан.

Також зазначається, що до вересня будинок знаходився під охороною шести осіб, однак на момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один співробітник.

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтарєвої. Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтарєвої. Раніше Гонтареву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтарєвої з лікарні. 15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерія Гонтарєву з посади голови Національного банку.