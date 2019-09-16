Сенцова и Кольченко допросили, - источник

Прокуратура Крыма допросила освобожденных 7 сентября из плена России украинского режиссера Олега Сенцова и политзаключенного Александра Кольченко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Они были сегодня в прокуратуре", - сказал он.

По его словам, с ними были проведены следственные действия.

Также он сообщил, что Сенцов и Кольченко дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств.

Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура АРК намерена вызвать для показаний Панова, Балуха, Бекирова и всех моряков.

Также Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.

Тем временем на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.