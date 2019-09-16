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16 сентября 2019, понедельник, 15:07 219
Экономика 2019-09-16T15:08:48+03:00
Українські Новини
На одну вакансию три человека: уровень безработицы в Украине снизился

На одну вакансию три человека: уровень безработицы в Украине снизился

Безработица. Фото: mirperemen
Безработица. Фото: mirperemen

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 275 тыс. безработных, хотя на 1 августа 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 280,8 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в августе составило 108,2 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов заявило, что пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу. Также с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Также эксперт считает, что украинское образование не приспособлено к рынку труда.

Тем временем с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.

Кроме того, стало известно, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий.

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