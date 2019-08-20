подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 августа 2019, вторник, 19:14 6
Общество 2019-08-20T19:27:25+03:00
Українські Новини
Украинское образование не приспособлено к рынку труда, - эксперт

Украинское образование не приспособлено к рынку труда, - эксперт

Образование. Фото: studix.eu
Образование. Фото: studix.eu

Сфера украинского образования не приспособлена к рынку труда из-за академической системы обучения, которое не приспособлено к современному миру.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина, передают Українські Новини.

"Если мы говорим о том, чтобы людей можно было запустить в офис без обучения, то я таких специальностей не знаю. Образование наше академическое, оно не может быть подстроено под каждого работодателя и оно не может идти в ногу со временем", - заверила Пашкина.

По ее словам, технология получения высшего образования такова, что сначала копится научная база для того, чтобы сделать учебник, потом пишется учебник, он защищается, это не один год, потом идет пробное обучение студентов - это еще пара лет, потом идет обратная связь.

"И хорошо, если мы укладываемся в 3-5 лет. Любая сфера образования живая, она меняется. У нас нет системы дуального образования, когда на наш классический маркетинг накатились бы практики в креативных агентствах и у работодателей, чтобы студенты могли понять, что из этого они могут внести уже в офис и применять. У нас это все учебники-учебники-учебники и после 6 лет, если студенты не подрабатывали где-то, работодатель не знает, что с ними делать", - подытожила эксперт.

Раньше Українські Новини писали, как образование влияет на уровень доходов. Ранее Супрун рассказала, как образование влияет на здоровье человека.

Больше новостей о: Образование работа Высшее образование рынок труда

Архив
Новости
Украинское образование не приспособлено к рынку труда, - эксперт 19:14
Вандалы разгромили памятник евреям под Николаевом, а драйвер из Днипра погрузился почти на 100 метров 18:59 Новости из регионов
"Укрзализныця" передумала покупать полотенца и вышиванки 18:45
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Вадим Чорный. Фото:
Суд арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе, в которой сгорели люди 17:52
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ 10:59
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше 21:37
У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды" 09:01
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok