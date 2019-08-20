Украинское образование не приспособлено к рынку труда, - эксперт

Сфера украинского образования не приспособлена к рынку труда из-за академической системы обучения, которое не приспособлено к современному миру.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина, передают Українські Новини.

"Если мы говорим о том, чтобы людей можно было запустить в офис без обучения, то я таких специальностей не знаю. Образование наше академическое, оно не может быть подстроено под каждого работодателя и оно не может идти в ногу со временем", - заверила Пашкина.

По ее словам, технология получения высшего образования такова, что сначала копится научная база для того, чтобы сделать учебник, потом пишется учебник, он защищается, это не один год, потом идет пробное обучение студентов - это еще пара лет, потом идет обратная связь.

"И хорошо, если мы укладываемся в 3-5 лет. Любая сфера образования живая, она меняется. У нас нет системы дуального образования, когда на наш классический маркетинг накатились бы практики в креативных агентствах и у работодателей, чтобы студенты могли понять, что из этого они могут внести уже в офис и применять. У нас это все учебники-учебники-учебники и после 6 лет, если студенты не подрабатывали где-то, работодатель не знает, что с ними делать", - подытожила эксперт.

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