Роботы вытесняют людей: кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий

Украина активно автоматизируется, но она автоматизируется точечно. В аграрной сфере выходят автоматизированные комбайны, дроны, для того, чтобы поддержать отрасль, но в сферах интеллектуального труда часто царит безработица, поэтому роботы заменяют людей на рабочих и производственных вакансиях.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Производство вынужденно автоматизироваться, у нас не хватает там людей, простаивают цеха, соответственно, надо ставить роботов. Тяжелое машиностроение, легкое машиностроение, швейное, все это есть", - объяснила Пашкина.

По ее словам, роботы в ближайшем будущем заменят украинцев в торговле и сельском хозяйстве, потому что не хватает людей, и даже ИТ-сфере, поскольку "золотые головы" не нужны для выполнения простых тестирований.

Так, главной причиной автоматизации процессов в Украине становится не развитие технологий, а нежелание людей идти работать на заводы и другие "непрестижные профессии".

"Будут попытки автоматизировать всякие рутинные вещи, потому что туда не хотят идти люди, соответственно, простаивает цепочка в бизнес-процессе", - уточнила Пашкина.

По словам эксперта, когда на производство внедряют более продуктивную линию автоматизации потому, что она экономически выгодна, сокращается количество людей, но при этом появляются новые вакансии наладчиков, которые более высокооплачиваемые.

"И людей могут либо переучить, либо им это неинтересно и да, они пополняют рынок труда безработных, потому что для них работы нет. Но можно "переехать в соседнее помещение", потому что на производстве у нас работы много и там уже работодатели бегают за соискателями. Важно, чтобы кто-то сидел за швейной машинкой и работал возле пресса", - подытожила Пашкина.

Как сообщали Українські Новини, роботы с искусственным интеллектом могут заменить журналистов.

Тем временем ​на складах Amazon товар стали искать роботы вместо людей еще в 2014 году.