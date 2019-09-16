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16 вересня 2019, понеділок, 15:07 13
Економіка 2019-09-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
На одну вакансію три людини: рівень безробіття в Україні знизився

На одну вакансію три людини: рівень безробіття в Україні знизився

Безробіття. Фото: mirperemen
Безробіття. Фото: mirperemen

Станом на 1 вересня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 275 тис. безробітних, хоча на 1 серпня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 280,8 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій у серпні становила 108,2 тис. (3 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів заявило, що п'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон. Також з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Також експерт вважає, що українська освіта не пристосована до ринку праці.

Тим часом з 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

Крім того, стало відомо, хто з українців може позбутися роботи через нові технології.

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