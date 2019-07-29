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29 июля 2019, понедельник, 18:20 26
Экономика 2019-07-29T18:20:45+03:00
Українські Новини
Пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу, - Минфин

Пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу, - Минфин

Трудовая миграция. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.


Сообщается, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут получить 13-ю пенсию уже в этом году: условия получения.

Кроме того, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

 

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