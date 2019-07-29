Пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу, - Минфин

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.



Сообщается, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.



Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут получить 13-ю пенсию уже в этом году: условия получения.

Кроме того, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.