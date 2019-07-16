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16 июля 2019, вторник, 12:21 503
Общество 2019-07-16T14:16:32+03:00
Українські Новини
В Украине безработных в три раза больше, чем вакансий

В Украине безработных в три раза больше, чем вакансий

Работа, вакансии. Фото: segodnya.ua
Работа, вакансии. Фото: segodnya.ua

По состоянию на 1 июля 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в июне составило 93,2 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, в мае в Украине стало меньше безработных, однако ваканский было на треть меньше, чем безработных.

Ранее, на 1 мая 2019 года, в Государственной службе занятости было зарегистрировано 311,4 тыс. безработных.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.

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