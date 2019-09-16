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16 сентября 2019, понедельник, 10:52 175
Судебная власть 2019-09-16T11:08:11+03:00
Українські Новини
Сенцова и Кольченко сегодня ждут в прокуратуре Крыма

Сенцова и Кольченко сегодня ждут в прокуратуре Крыма

Сенцов и Кольченко. Скриншот: трансляция
Сенцов и Кольченко. Скриншот: трансляция "Радио Свободы"

Давших пресс-конференцию освобожденных политических заключенных Александра Кольченко и Олега Сенцова ожидают на следственные действия в прокуратуре аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

"Как нам сообщили, бывших узников Кремля Сенцова и Кольченко сегодня ждут в прокуратуре АР Крым, где с ними запланированы следственные действия", - сказано в сообщении.

Согласно ему, украинские прокуроры хотят допросить экс-политзаключенных, которые родом из Крыма, в рамках расследования преступлений РФ против Украины.

Ожидается, что они дадут важные доказательства, которые позволят инкриминировать Кремлю новые преступные эпизоды.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков. Также для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье.

Кроме того, Кольченко раскрыл подробности своего освобождения и то, как отказался писать прошение о помиловании.

Тем временем Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках.

Больше новостей о: Олег Сенцов Александр Кольченко Освобождение политзаключенных Прокуратура Крыма

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