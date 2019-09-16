Сенцова и Кольченко сегодня ждут в прокуратуре Крыма

Давших пресс-конференцию освобожденных политических заключенных Александра Кольченко и Олега Сенцова ожидают на следственные действия в прокуратуре аннексированного Крыма.\r\nОб этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".\r\n"Как нам сообщили, бывших узников Кремля Сенцова и Кольченко сегодня ждут в прокуратуре АР Крым, где с ними запланированы следственные действия", - сказано в сообщении.\r\nСогласно ему, украинские прокуроры хотят допросить экс-политзаключенных, которые родом из Крыма, в рамках расследования преступлений РФ против Украины.\r\nОжидается, что они дадут важные доказательства, которые позволят инкриминировать Кремлю новые преступные эпизоды.\r\nКак сообщали Українські Новини, прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков. Также для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье.\r\nКроме того, Кольченко раскрыл подробности своего освобождения и то, как отказался писать прошение о помиловании.\r\nТем временем Сенцов заявил, что вернуться в Крым можно только на танках.