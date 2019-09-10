Сенцов рассказал, что конфликт с Россией во многом информационный и что в Крым можно вернутся только на танках

Режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт с Россией во многом информационный.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Конфликт с Россией во много информационный", - заявил он.\r\nРежиссер отметил, что информационная пропаганда в России позволяет режиму Президента РФ Владимира Путина совершать агрессию против Украины.\r\nТакже режиссер ответил на вопрос о возможном своем возвращении в аннексированный Россией Крым.\r\n"Вернуться в Крым? Только на танках!" - сказал на пресс-конференции в Киеве режиссер Олег Сенцов.\r\nСенцов сказал, что в ближайшее время будет жить с семьей в Киеве.\r\nКак сообщали Українські Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить.\r\nдля Кольченко и Сенцова организовали временное жилье. Также в Twitter появилась страница "Сенцова" - режиссер заявил, что это фейк.\r\nРанее, 7 сентября, Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.