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  • Сенцов рассказал, что конфликт с Россией во многом информационный и что в Крым можно вернутся только на танках
10 сентября 2019, вторник, 12:58 135
Политика 2019-09-10T12:58:09+03:00
Українські Новини
Сенцов рассказал, что конфликт с Россией во многом информационный и что в Крым можно вернутся только на танках

Сенцов рассказал, что конфликт с Россией во многом информационный и что в Крым можно вернутся только на танках

Режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт с Россией во многом информационный.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Конфликт с Россией во много информационный", - заявил он.

Режиссер отметил, что информационная пропаганда в России позволяет режиму Президента РФ Владимира Путина совершать агрессию против Украины.

Также режиссер ответил на вопрос о возможном своем возвращении в аннексированный Россией Крым.

"Вернуться в Крым? Только на танках!" - сказал на пресс-конференции в Киеве режиссер Олег Сенцов.

Сенцов сказал, что в ближайшее время будет жить с семьей в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить.

для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье. Также в Twitter появилась страница "Сенцова" - режиссер заявил, что это фейк.

Ранее, 7 сентября, Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года. 

Больше новостей о: Аннексия Крыма российская агрессия Олег Сенцов

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