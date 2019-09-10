Вопрос моего возможного участия в политике - открытый, - Сенцов

Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Что касается моей политической жизни, то для меня этот вопрос остается открытым", - сказал Сенцов.\r\nОн заявил, что намерен рассмотреть этот вопрос, так как хочет делать полезные вещи для своей страны.\r\nОлег Сенцов. Скриншот: Hromadske\/YouTube\r\n"Политики со мной не связывались на протяжении 5 лет и за это я им благодарен", - сказал режиссер.\r\nСенцов отметил, что намерен продолжать заниматься режиссурой.\r\n"Я собираю заниматься 2 самыми замечательными вещами - снимать кино и жить", - подчеркнул он.\r\nСенцов рассказал, что будет жить в Киеве и перевезет сюда свою семью.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье. Также в Twitter появилась страница "Сенцова" - режиссер заявил, что это фейк.\r\nРанее, 7 сентября, Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.