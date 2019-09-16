На Сенцова і Кольченка сьогодні чекають у прокуратурі Криму

Звільнених політичних в'язнів Олександра Кольченка та Олега Сенцова, що дали прес-конференцію, очікують на слідчі дії в прокуратурі анексованого Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

"Як нам повідомили, на колишніх в'язнів Кремля Сенцова і Кольченка сьогодні чекають у прокуратурі АР Крим, де з ними заплановані слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, українські прокурори хочуть допитати екс-політв'язнів, які родом з Криму, в рамках розслідування злочинів РФ проти України.

Очікується, що вони дадуть важливі докази, які дозволять інкримінувати Кремлю нові злочинні епізоди.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків. Також для Кольченка і Сенцова організували тимчасове житло.

Крім того, Кольченко розкрив подробиці свого звільнення і те, як відмовився писати прохання про помилування.

Тим часом Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках.