На Сенцова і Кольченка сьогодні чекають у прокуратурі Криму

Звільнених політичних в'язнів Олександра Кольченка та Олега Сенцова, що дали прес-конференцію, очікують на слідчі дії в прокуратурі анексованого Криму.\r\nПро це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".\r\n"Як нам повідомили, на колишніх в'язнів Кремля Сенцова і Кольченка сьогодні чекають у прокуратурі АР Крим, де з ними заплановані слідчі дії", - сказано в повідомленні.\r\nЗгідно з ним, українські прокурори хочуть допитати екс-політв'язнів, які родом з Криму, в рамках розслідування злочинів РФ проти України.\r\nОчікується, що вони дадуть важливі докази, які дозволять інкримінувати Кремлю нові злочинні епізоди.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків. Також для Кольченка і Сенцова організували тимчасове житло.\r\nКрім того, Кольченко розкрив подробиці свого звільнення і те, як відмовився писати прохання про помилування.\r\nТим часом Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках.