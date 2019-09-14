Гончарук назвав двох олігархів, з якими зустрічався

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим у той час, як Коломойський заявив, що немає н икаких правил для олігархів при Президенті Володимирі Зеленському.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

Після виступу на YES Гончарука проводжав на зустріч Пінчук, який є організатором цього форуму.

Журналісти поцікавилися у прем'єра, чи встиг він уже познайомитися з усіма олігархами.

"Ось тільки но", - відреагував Пінчук.

Гончарук нагадав, що бачився в Офісі Президента з Коломойським, а з Пінчуком зустрічається не вперше, оскільки той раніше також приходив на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

На питання про те, чи зустрічався він із Рінатом Ахметовим, Гончарук відповів негативно.

"Ні", - сказав він.

Прем'єр також запевнив, що представники бізнесмена не зв'язувалися з ним у пошуках зустрічі.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Гончарука, новий уряд швидко подолає корупцію, приведе в порядок монополії і швидко знайде спільну мову з групами впливу.

Тим часом Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику.

Крім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо. У п'ятницю Зеленський підтвердив, що обговорював з Коломойським питання діяльності "Центренерго".