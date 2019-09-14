Гончарук назвав двох олігархів, з якими зустрічався

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим у той час, як Коломойський заявив, що немає никаких правил для олігархів при Президенті Володимирі Зеленському.\r\nПро це він повідомив журналістам у кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.\r\nПісля виступу на YES Гончарука проводжав на зустріч Пінчук, який є організатором цього форуму.\r\nЖурналісти поцікавилися у прем'єра, чи встиг він уже познайомитися з усіма олігархами.\r\n"Ось тільки но", - відреагував Пінчук.\r\nГончарук нагадав, що бачився в Офісі Президента з Коломойським, а з Пінчуком зустрічається не вперше, оскільки той раніше також приходив на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.\r\nНа питання про те, чи зустрічався він із Рінатом Ахметовим, Гончарук відповів негативно.\r\n"Ні", - сказав він.\r\nПрем'єр також запевнив, що представники бізнесмена не зв'язувалися з ним у пошуках зустрічі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за словами Гончарука, новий уряд швидко подолає корупцію, приведе в порядок монополії і швидко знайде спільну мову з групами впливу.\r\nТим часом Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.\r\n10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику. \r\nКрім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо. У п'ятницю Зеленський підтвердив, що обговорював з Коломойським питання діяльності "Центренерго".