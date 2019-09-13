Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что не обсуждал на встрече с Президентом Владимиром Зеленским 10 сентября вопросы Приватбанка после того, как Зеленский заявил, что м онополии Коломойского не будет.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українські Новини.

"Нет", - ответил он на вопрос о том, обсуждался ли на встрече вопрос Приватбанка.

Детали относительно обсуждения с Зеленским деятельности энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Коломойский не сообщил.

"Обсуждали в рамках общей энергетической ситуации", - сказал он.

Коломойский принял участие в YES впервые.

Он пришел на обед, совмещенный с выступлением создателя и сценариста сериала "Чернобыль" (2019, Великобритания) Крейга Мейзина.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику.

Кроме того, что они обсуждали "энергетическую сферу и вопросы ведения бизнеса в Украине", официально ничего не известно. В пятницу Зеленский подтвердил, что обсуждал с Коломойским вопросы деятельности "Центрэнерго".