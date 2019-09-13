Зеленский обсуждал с Коломойским деятельность "Центрэнерго"

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским на встрече 10 сентября вопросы деятельности энергогенерирующей компании "Центрэнерго", процедуру банкротства которого суд возобновил.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, передают Українськi Новини.

"Цены, связанные с коммуналкой, должны снижаться. Все понимают, что должен быть рынок. Наши европейские партнёры очень хотят рыночных цен. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - сказал Зеленский о встрече.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли он с Коломойским вопрос "Центрэнерго" Президент ответил утвердительно.

"Это часть этого вопроса", - сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что Коломойский его "услышал".

"Уверен (что услышал). Вы увидите результат", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Офис Президента сообщил о встрече Зеленского с Коломойским.

Кроме того, что они обсуждали "энергетическую сферу и вопросы ведения бизнеса в Украине", официально ничего не известно.

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".

При этом премьер Гончарук также перед назначением встречался с Коломойским.