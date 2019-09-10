Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику

Сегодня, 10 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.\r\nТак, сообщается, что Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорили об энергетической сфере.\r\n"Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.\r\nТакже Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.\r\nТем временем украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президентскую партию Слуга народа могут покинуть около 100 человек.\r\nКроме того, Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава.