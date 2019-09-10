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10 сентября 2019, вторник, 21:24 539
Политика 2019-09-10T21:24:25+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику

Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику

Зеленский и Коломойский. Фото: Офис Президента
Зеленский и Коломойский. Фото: Офис Президента

Сегодня, 10 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, сообщается, что Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорили об энергетической сфере.

"Напомним, в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.

Также Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.

Тем временем украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президентскую партию Слуга народа могут покинуть около 100 человек.

Кроме того, Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Игорь Коломойский Офис президента

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