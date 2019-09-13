Вышинский заявил, что лег в больницу и в суд не придет

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, заявляет о невозможности явиться на судебное заседание по его делу в Киев 23 сентября из-за госпитализации.

Об этом говорится в сообщении российского издания ТАСС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу.

Кроме того, адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Андрей Доманский сообщил, что Вышинский намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.

Ранее директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.

Ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.

Тем временем, обвиненный в госизмене директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после обмена просит суд вернуть ему загранпаспорт.