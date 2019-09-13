Вышинский заявил, что лег в больницу и в суд не придет

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, переданный в Россию, заявляет о невозможности явиться на судебное заседание по его делу в Киев 23 сентября из-за госпитализации.\r\nОб этом говорится в сообщении российского издания ТАСС, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу.\r\nКроме того, адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокат Андрей Доманский сообщил, что Вышинский намерен приехать на судебное заседание по его делу в Киев 16 сентября.\r\nРанее директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.\r\nРанее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.\r\nТем временем, обвиненный в госизмене директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после обмена просит суд вернуть ему загранпаспорт.