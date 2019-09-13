подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 13:58 137
Общество 2019-09-13T16:00:03+03:00
Українські Новини
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу

Двое военных ранены на Донбассе в пятницу

Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 2 украинских военнослужащих получили ранения в то время, как Президент Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Зайцевого, Майорска, Новотроицкого и Марьинки.

Вследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На данный момент продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 12 сентября, 1 военнослужащий погиб. Также луганский подрывник мостов задержан во время подзарядки телефона.

Ранее украинский военный получил боевую травму на Донбассе и количество вражеских обстрелов возросло.

Кроме того, боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.

Больше новостей о: раненые военнослужащие война на Донбассе Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Горящий автомобиль Нищика. Фото: Ярослав Нищик/Facebook
Неизвестные ночью подожгли авто секретаря Черкасского горсовета 15:56
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
На Богатырской от моста отвалился кусок бетона и упал на автомобиль 15:23
Кличко рассказал, где именно в Киеве установят новое LED-освещение 15:08
Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк 15:03
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
больше новостей
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok