Двое военных ранены на Донбассе в пятницу

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 2 украинских военнослужащих получили ранения в то время, как Президент Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Зайцевого, Майорска, Новотроицкого и Марьинки.

Вследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На данный момент продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 12 сентября, 1 военнослужащий погиб. Также луганский подрывник мостов задержан во время подзарядки телефона.

Ранее украинский военный получил боевую травму на Донбассе и количество вражеских обстрелов возросло.

Кроме того, боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.