Двое военных ранены на Донбассе в пятницу

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 2 украинских военнослужащих получили ранения в то время, как Президент Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с РФ.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.\r\nПротивник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.\r\nОбстрелы велись в районе Зайцевого, Майорска, Новотроицкого и Марьинки.\r\nВследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.\r\nНа данный момент продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 12 сентября, 1 военнослужащий погиб. Также луганский подрывник мостов задержан во время подзарядки телефона.\r\nРанее украинский военный получил боевую травму на Донбассе и количество вражеских обстрелов возросло.\r\nКроме того, боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.