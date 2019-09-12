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12 сентября 2019, четверг, 18:05 14
Финансы 2019-09-12T18:15:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара на межбанке продолжает стремительно падать

Курс доллара на межбанке продолжает стремительно падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 17 коп. до 24,77 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,91-24,97 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,80-24,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,74-24,77 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,64% с 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 сентября, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD. 

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 11 сентября на 2,34 коп. до 25,1230 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,50 коп. до 24,7918 UAH/USD.

В августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ. Отмечается, что августе 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% - в июле), а в месячном измерении цены снизились на 0,3%.

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