Газ для населения в сентябре подешевел на 3,4%

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 3,4% до 4 493,64 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на сентябрь по сравнению с августом.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"Цена газа, по которой "Нефтегаз" продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что конечная цена на газ в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.

Также отмечается, что с апреля цена на газ для населения снизилась на 28%.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртрансгаз" заявляет о 85% готовности к отопительному сезону.

Тем временем отопительным сезоном в Украине займется делегация из США.

А "Нефтегаз" пытается оспорить методику формирования цены на газ для населения.