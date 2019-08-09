"Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" просит Окружной административный суд Киева признать противоправным постановление Кабинета Министров, которым была изменена методика формирования цены на природный газ.

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен.

Ранее "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.

Тем временем Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".