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09 августа 2019, пятница, 17:05 96
Судебная власть 2019-08-09T17:05:27+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ

"Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" просит Окружной административный суд Киева признать противоправным постановление Кабинета Министров, которым была изменена методика формирования цены на природный газ.

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен.

Ранее "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.

Тем временем Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

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